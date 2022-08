iPhone 14 Pro, il display always on confermato anche da Apple

Apple potrebbe aver confermato la presenza del display always on in iPhone 14 Pro e Pro Max, che ormai appare praticamente certa dopo gli ultimi rumor. Le ultime conferme arrivano direttamente da Xcode, il software di sviluppo ufficiale di Apple.

Dopo i riferimenti all’always on nella beta di iOS 16, infatti, uno sviluppatore iOS su Twitter ha evidenziato che l’ultima versione dimostrativa di Xcode 14 contiene dei riferimenti più o meno espliciti al display always on. Nel tweet, Rhogelleim ha condiviso l’immagine di un widget nella schermata di blocco in modalità always on, con i colori bianco e nero a farli da padrone.

Lo sviluppatore ha spiegato che il widget normalmente presenta un’immagine colorata, ma quando entra in modalità always on i colori vengono disattivati a favore di palette bianco e nere che favoriscono la riduzione del consumo energetico, in maniera simile a quanto avviene sui Galaxy.

Anche Steve Moser di MacRumors ha confermato il tutto ed ha svelato di aver scovato il simulatore in Xcode 14 beta 4. Del funzionamento avevamo parlato anche in precedenza su queste pagine ed appare quanto mai chiaro che riprenderà quello di Apple Watch, che si “oscura” quando viene attivata la modalità always on, in modo tale da mostrare le informazioni desiderate dagli utenti ma allo stesso tempo consumare meno energia. A quanto pare sarà la grande novità di iPhone 14 Pro e Pro Max.