iPhone 14 Pro, il display always on è intelligente: ecco quando si spegne completamente

Nel giorno del debutto ufficiale dei nuovi iPhone 14 Pro, Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto in cui si sofferma su quella che è una delle principali novità della scheda tecnica dello smartphone: il display always-on.

Apple ha spiegato che pur attivandolo, ci sono otto scenari in cui il pannello si spegne completamente per evitare di consumare batteria, ovvero quando:

L’iPhone è poggiato a faccia in giù su una superficie;

L’iPhone è in tasca o in borsa;

E’ attiva la modalità Full Immersion per il sonno;

E’ attiva la modalità di risparmio energetico;

L’iPhone è connesso a CarPlay;

Si sta usando la Continuity Camera;

Non si usa l’iPhone da un pò;

L’iPhone rileva che ci si è allontanati, ma solo se si ha un Apple Watch accoppiato.

Apple spiega anche che iPhone 14 Pro e Pro Max possono apprendere le proprie abitudini ed i propri “Modelli di attività” per spegnere ed accendere il display anche se è in modalità always-on. In questa circostanza, il refresh rate viene ridotto fino ad 1Hz per evitare che non abbia un impatto troppo elevato sulla batteria. Per questo motivo, Apple afferma che il pannello always-on utilizza più coprocessori nel chip A16 Bionic per utilizzare poca potenza.

In attesa delle prime foto “reali”, qualche giorno fa Apple ci ha mostrato come se la cava la fotocamera di iPhone 14 Pro.