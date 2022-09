iPhone 14 Pro, diverse app supportano il display always-on: ecco quali

Le prime recensioni di iPhone 14 Pro hanno fatto luce su alcune delle più interessanti feature del nuovo smartphone di Cupertino, come la Dynamic Island e il display always-on. Ebbene, pare che quest'ultima funzione abbia molti più utilizzi di quanto lasciato intendere da Apple durante il keynote del 7 settembre.

Un video dello YouTuber Brian Tong, infatti, mostra l'always-on display di iPhone 14 funziona con app quali Mappe, Telefono e Memo Vocali. Il video, che trovate riportato in cima a questa notizia, mostra, per esempio, che nell'app Mappe di Apple la cartina geografica viene nascosta quando lo schermo always-on è in uso, mentre restano visibili le direzioni da prendere, l'orario di arrivo e la distanza rimanente. Potete dare un'occhiata alla feature anche nell'immagine in calce a questa notizia.

Anche nelle App telefono e Note, ampie parti dell'interfaccia restano oscurate, anche se resta possibile usare normalmente le applicazioni risparmiando moltissima batteria. Inoltre, la recensione di iPhone 14 Pro firmata da Sofia Pitt per CNBC mostra che lo schermo always-on funziona anche con la feature Apple TV Remote, permettendovi di usare iPhone 14 come telecomando per la TV senza alcun consumo energetico (o quasi).

Secondo alcuni recensori, in realtà, l'impatto sulla batteria dello schermo always-on di iPhone 14 sarebbe leggermente più alto di quello dell'analoga feature su altri smartphone, ma rimarrebbe comunque sensibilmente più basso di quello dell'utilizzo normale dello schermo. In ogni caso, la funzione può essere facilmente attivata o disattivata dalle Impostazioni del telefono, nella sezione Schermo e Luminosità.

Vi ricordiamo comunque che le feature di iPhone 14 potrebbero essere migliorate con un aggiornamento di iOS 16 in arrivo al day-one, ovvero il 16 settembre, in parallelo con l'uscita degli iPhone 14 sul mercato globale.