iPhone 14 Pro con doppio punch-hole? Non proprio: ecco come sarà

Una delle indiscrezioni che più hanno fatto scalpore negli ultimi mesi riguardo ai nuovi smartphone Apple riguarda il fatto che iPhone 14 Pro avrà un doppio punch-hole al posto del notch. Oggi, però, scopriamo più nello specifico come si comporterà il punch-hole di iPhone 14 Pro una volta acceso lo smartphone.

Stando a quanto riportato da Macrumors e confermato dall'insider di Bloomberg Mark Gurman, pare che i due "buchi" di iPhone 14 Pro e Pro Max formeranno una sola, grande, "pillola" una volta acceso lo schermo. In altre parole, i due punch-hole non appariranno separati, ma uniti in uno solo "buco" di dimensioni maggiori, decisamente simile ad un notch ma con la particolarità di essere staccato dal bordo superiore del telefono. Ovviamente, per arrivare a questo design, alcuni pixel dello schermo rimarranno spenti, in modo da congiungere i due fori del punch-hole.

Gurman ha spiegato che Apple ha adottato tale scelta perché i due punch-hole separati "sembrano strani" per chi li guarda: al contrario, un "foro singolo, allargato a forma di pillola" potrebbe essere più apprezzato, in termini di design, dagli utenti. O almeno questo sembra essere stato il ragionamento di Cupertino.

Come abbiamo già spiegato, i Pixel di "unione" tra i due fori rimarranno sempre spenti, dando l'idea di un unico, grande punch-hole quando in realtà si tratta di due componenti separate ed unite tra loro tramite il display. Un leak, però, spiega che questi pixel potrebbero anche essere utilizzati per mostrare alcune icone lampeggianti, come quelle che compaiono nell'angolo a destra del notch sugli iPhone di attuale generazione per segnalare l'uso del microfono o della fotocamera.

9to5Mac, dunque, riporta che "quello che potrebbe sembrare uno spazio vuoto in realtà non lo è", in riferimento all'utilizzo di questa porzione di schermo per mostrare i LED di stato dello smartphone. Inoltre, sempre lo stesso portale riporta che Apple rivedrà pesantemente le sue applicazioni per adattarle al nuovo punch-hole: in particolare, pare che l'app Fotocamera riceverà un restyling completo, di cui potete vedere un'immagine in calce.