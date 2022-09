iPhone 14 Pro, la Dynamic Island mostrerà i risultati sportivi: ecco come

Ad inizio mese, in concomitanza con il reveal dei nuovi iPhone 14 ProApple ha annunciato che con iOS 16.1 abiliterà la nuova funzione Live Activities per la Dynamic Island, che di fatto mostrerà nel nuovo notch dinamico degli smartphone i risultati sportivi in tempo reale ed altro.

Nella giornata di ieri, il colosso di Cupertino ha pubblicato un nuovo documento di supporto ufficiale, chiaramente indirizzato agli sviluppatori, che spiega come sarà integrato questo sistema nel sistema operativo. Apple spiega che durante un evento sportivo la Dynamic Island mostrerà una sorta di tabellone segnapunti aggiornato in tempo reale con il numero di gol segnati da ciascun club, su entrambi i lati della fotocamera TrueDepth. Se si fa un tap prolungato, la Dynamic Island si espanderà per mostrare il tempo trascorso ed altre informazioni.

Apple punta molto su questo aspetto e nelle linee guida invita gli sviluppatori a seguire dei paletti molto rigidi per rendere l’esperienza simile tra le varie app. Ad esempio, la Mela avverte i creatori di app che le Live Activities non potranno supportare gli eventi dal vivo che superano le otto ore di durata, tanto meno i contenuti sensibili, pubblicità e promozioni ed informazioni che non sono essenziali. Agli utenti deve essere data la possibilità di rimuovere la Live Activity in qualsiasi momento, sia durante l’evento che dopo la conclusione.

Il layout deve essere coerente ed unificato a quello della Dynamic Island, e deve essere adattato alle dimensioni dello schermo. Inoltre, gli utenti iPhone 14 Pro devono anche essere in grado di effettuare lo switch tra due Live Activities.

iOS 16.1 è attualmente nella fase beta e sarà distribuito entro la fine dell’anno. Nessuna informazione sul periodo di lancio.