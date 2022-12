iPhone 14 Pro, la Dynamic Island viene prodotta con sistemi avanzati: nuovi dettagli

Tra le principali novità introdotte da Apple con iPhone 14 Pro, troviamo sicuramente la Dynamic Island, il nuovo design del notch integrato nella parte superiore. Questa modifica ha però spinto il colosso di Cupertino ad avanzare delle richieste particolari a Samsung.

Nella fattispecie, secondo quanto affermato da The Elec, Apple avrebbe richiesto a Samsung (che è il principale fornitore di display dell’azienda) di utilizzare un metodo di produzione più avanzato per proteggere il display circostante da possibili danni e per evitare perdita di qualità durante la visione di contenuti.

Il rapporto afferma che il colosso coreano utilizza apparecchiature a getto d’inchiostro aggiuntive durante la produzione degli schermi di iPhone per creare il ritaglio e preservare il pannello OLED.

Samsung, nella fattispecie, deve praticare il foro a forma di pillola direttamente all’interno dello schermo, ma deve comunque evitare che i pixel circostanti si danneggino quando vengono esposti ad umidità ed ossigeno. Per questo motivo, Samsung ha separato il ritaglio proprio da tali pixel.

The Elec osserva che anche LG Display, l’altro fornitore di display di Apple, ha utilizzato lo stesso metodo per il lotto di schermi prodotti per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, mentre su iPhone 14 e 14 Plus vengono usate le stesse apparecchiature dei modelli dello scorso anno.

Secondo alcune indiscrezioni, intanto, iPhone 14 sarà difficile da trovare anche nel 2023 a causa della ripresa del Covid in Cina.