iPhone 14 Pro, forma e dimensioni del punch-hole trapelano in un'immagine

Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto che Apple ha scelto il design di iPhone 14 Pro e ha dato il via alla produzione di prova dello smartphone. Oggi, invece è emersa in rete un'immagine che mostra la schematic del display di iPhone 14 Pro, la quale ci dà ulteriori conferme sulla particolare forma del punch-hole del telefono.

L'immagine, che trovate in calce a questa notizia, è stata anzitutto pubblicata su Weibo, e solo in un secondo momento condivisa dal leaker Apple Jon Prosser in un suo video: vista l'affidabilità di Prosser, possiamo stabilire con buona certezza che la schematic sia rappresentativa di iPhone 14 Pro, o che quantomeno ci si avvicini. Prosser ha anche confermato di aver verificato "indipendentemente" che l'immagine sia legittima.

Stando a quanto spiega l'insider, l'immagine mostra la dimensione del punch-hole di iPhone 14 Pro, che sarà quasi certamente diviso in due parti, una più grande e "a pillola" e una circolare più piccola, che invece somiglia al classico design del punch-hole dei dispositivi Android.

L'immagine coincide grossomodo con le dichiarazioni sul punch-hole di iPhone 14 Pro rilasciate dall'esperto di display Ross Young, che però aveva prospettato due fori di dimensioni decisamente minori rispetto a quelli mostrato nella schematic. Nonostante ciò, la forma del punch-hole è la stessa per entrambi gli insider Apple.

Altra differenza è che, secondo l'esperto in campo display, il punch-hole "a pillola" sarà al centro dello schermo di iPhone 14 Pro, e non spostato a sinistra come invece suggerisce la schematic. È però anche possibile che nel mese e mezzo trascorso dalle dichiarazioni di Young Apple abbia deciso di modificare leggermente il design dello schermo del suo prossimo smartphone top di gamma, il che spiegherebbe anche perché l'azienda abbia adottato un design definitivo solo la scorsa settimana.