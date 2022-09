iPhone 14 Pro, la fotocamera vibra in app come Instagram, TikTok e Snapchat

Con l’inizio della settimana, sempre più utenti riceveranno gli iPhone 14 che hanno preordinato. Già nel weekend però in molti si sono recati presso gli Apple Store per ritirarli, e con essi si sono moltiplicati sul web i filmati e le opinioni, ma anche i problemi.

Nello specifico, uno dei più comuni riguarderebbe iPhone 14 Pro e Pro Max ed il comparto fotografico. Secondo quanto emerso, l’obiettivo principale della fotocamera posteriore inizierebbe a vibrare in maniera incontrollabile nelle app di terze parti che sfruttano la fotocamera, come Instagram, TikTok e Snapchat. Questo problema rende i video “traballanti” e non stabili, a differenza di quanto avviene con l’app di default.

Segnalazioni di vario tipo sono arrivate da Twitter, Reddit, TikTok ed anche sul forum di MacRumors, ma non è chiaro quanto sia diffuso a livello mondiale il problema. Il sensore principale di iPhone 14 Pro, però, è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine di seconda generazione, e non è da escludere che si tratti di un bug software.

Anche lo youtuber Luke Miani, nel suo test, ha notato lo stesso problema e l’ha documentato nel filmato che trovate in apertura. Lo stesso ha anche provato ad interpellare un Apple Store, ma non ha ricevuto un nuovo iPhone in quanto Apple evidentemente non lo riconosce come problema hardware.

Dal colosso di Cupertino non sono arrivate risposte in merito e qualche novità potrebbe arrivare già con iOS 16.1 la cui beta però romperebbe il GPS.

Nel frattempo, però, Apple ha risolto i problemi con l’attivazione di iPhone 14.