iPhone 14 Pro avrebbe una GPU meno prestante di quanto preventivato da Apple

Adesso che è giunto Natale e che non si discute più in merito alla disponibilità nel periodo festivo di iPhone 14, ci sono alcune indiscrezioni importanti in merito a questa gamma di smartphone a far discutere gli appassionati. Infatti, sembra che non tutto sia andato secondo i piani in casa Apple.

A tal proposito, stando a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac (la fonte originale è The Information), la società di Cupertino avrebbe originariamente avuto altri piani per la GPU relativa a iPhone 14 Pro. Più precisamente, l'intento originale di Tim Cook e soci sarebbe stato quello di effettuare un importante salto generazionale in tal senso, guardando al futuro in modo ambizioso.

Secondo le indiscrezioni emerse di recente sul Web, però, le intenzioni iniziali degli ingegneri di Apple sarebbero state fin troppo ambiziose. Infatti, nel tentativo di aggiungere nuove potenzialità grafiche legate, ad esempio, al ray tracing, sembra che alla fine il prototipo interno di iPhone 14 Pro consumasse troppa energia, portando dunque a grattacapi in termini di autonomia e gestione termica.

Il tutto sarebbe stato "scoperto" in una fase avanzata del progetto, tanto che alla fine Apple avrebbe dovuto abbandonare "frettolosamente" i piani per la GPU next-gen, tornando a basare le proprie ambizioni in larga parte su quanto già visto con la generazione precedente. Ci sarebbe insomma stato un "errore" da parte di chi ha lavorato al progetto, cosa che sarebbe alla base di un mancato salto generazionale importante in ambito GPU. Sembra inoltre, sempre stando alle indiscrezioni, che il team dedicato al compito sia stato "rivisto", nonché che siano stati allontanati alcuni manager.