iPhone 14 Pro e iPhone 13, attenzione: nuovo bug di iOS 16 blocca il display

Continuano le brutte notizie per Apple: dopo aver scoperto che la produzione di iPhone 14 Pro e Pro Max è in stallo a causa di un lockdown in una fabbrica di Foxconn, che potrebbe mettere a rischio gli approvvigionamenti natalizi dei due smartphone, oggi emerge che iPhone 14 Pro avrebbe un problema al display causato da iOS 16.

Si tratta ovviamente di un bug del software, legato in particolar modo all'aggiornamento ad iOS 16 di iPhone 14 Pro e di iPhone 13. A quanto pare, il bug causerebbe il freeze dello schermo del telefono, con glitch delle animazioni e, infine, con il blocco completo del device. Ovviamente, dopo il blocco dello smartphone si rende necessario un riavvio, che fortunatamente riporta il telefono ad uno stato normale, come se il problema non si fosse mai verificato.

Come abbiamo già spiegato il bug si verifica su iPhone 14 Pro e iPhone 13, e sembrerebbe essere legato ad un malfunzionamento di iOS 16. Su iPhone 14 Pro, in particolare, il problema si sarebbe manifestato solo su smartphone aggiornati ad iOS 16.1, che è stato rilasciato il 24 ottobre scorso: è comunque piuttosto strano però che il bug si stia manifestando solo ad un paio di settimane dal rilascio dell'aggiornamento e solo su un numero apparentemente limitato di device.

In ogni caso, mentre su iPhone 14 Pro il problema è quello di un "semplice" freeze dello schermo con display completamente nero, risolvibile con il riavvio forzato del device, su iPhone 13 il bug ha una forma ben più bizzarra. A quanto pare, infatti, lo schermo diventerebbe completamente verde, come potete vedere dall'immagine in calce. Non è chiaro, almeno per il momento, se ci sia modo di riavviare lo smartphone o se, una volta che il "Green Screen of Death" si manifesta, sia necessario portare il telefono in assistenza presso un Apple Store.