iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max disponibili su Amazon Italia: via ai preordini

A pochi minuti dall'apertura dei preordini di iPhone 14 ed iPhone 14 Pro attraverso i canali ufficiali del colosso di Cupertino, i due smartphone approdano anche su Amazon dov'è possibile effettuare la prenotazione in vista del lancio.

Partendo da iPhone 14 Pro, ecco le varianti (in termini di memoria e colorazioni) disponibili in preordine su Amazon:

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) - Argento: 1469 Euro

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) - Oro: 1729 Euro

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) - Argento: 1729 Euro

Apple iPhone 14 Pro (512 GB) - Viola scuro: 1729 Euro

Apple iPhone 14 Pro (1 TB) - Nero siderale: 1989 Euro

Di seguito invece i link per completare il preordine di iPhone 14 Pro Max:

Non è disponibile il pagamento a rate di Amazon in cinque o dodici mensilità, e come si può vedere dall'elenco non sono nemmeno preordinabili tutte le varianti di colore e storage. Probabile che vengano aggiunte nelle prossime ore.