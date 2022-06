iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max senza segreti: spunta in rete scheda tecnica e prezzo

A poche ore dal rapporto che potrebbe aver svelato un nuovo modello di iPhone 14, emergono in rete due presunte schede tecniche di iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max, con tanto di prezzi ed informazioni supplementari.

iPhone 14 Pro

Processore: A16 Bionic

Display: 6,1 pollici

Fotocamera: 48+12+12MP

Storage: 128/256/512GB, 1 Terabyte

RAM: 8GB

Batteria: 3200 mAh

Prezzo: 1099 Dollari

iPhone 14 Pro Max

Processore: A16 Bionic

Display: 6,7 pollici OLED con refresh rate a 120Hz

Fotocamera: 48+12+12MP

Storage: 128/256/512/GB, 1 Terabyte

RAM: 8GB

Batteria: 4323 mAh

Prezzo: 1199 Dollari

I due modelli condividono il display always on (qui abbiamo spiegato come potrebbe funzionare lo schermo always-on su iPhone 14 Pro), il Face ID e chiaramente avranno preinstallati iOS 16.

Facendo due calcoli, quindi, sulla base di tali costi l’iPhone 14 da 6,1 pollici potrebbe avere un prezzo 799 Dollari, mentre l’iPhone 14 Max da 6,7 pollici 899 Dollari.

Chiaramente, come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rapporti come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. I prezzi si riferiscono al mercato americano e potrebbero variare, a causa delle diverse tassazioni e del cambio.

La presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di Apple dovrebbe avvenire come sempre il prossimo autunno, salvo ritardi come quelli di due anni fa quando eravamo in piena pandemia. Apple è solita tenere il keynote a settembre.