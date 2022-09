iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ufficiali: chip A16 e foro a pillola

Dopo l'annuncio di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, Apple ha sfruttato il palcoscenico dell'evento "Far Out" per presentare anche i modelli Pro dei nuovi smartphone. Più precisamente, si fa riferimento a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che ovviamente rappresentano la massima espressione in campo smartphone di quanto proposto da Tim Cook e soci.

Chiaramente non manca anche in questo caso la connettività satellitare per questioni di emergenza e la funzionalità Crash Detection, come svelato da Apple già nel corso della presentazione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus (ricordiamo che dalle varianti statunitensi sono anche state tolte totalmente le SIM fisiche, puntando sulle eSIM). Tuttavia, ad attirare l'attenzione è il design con foro a pillola.

Ebbene sì, dopo tanto tempo Apple ha deciso di abbandonare il notch, perlomeno per quel che riguarda i modelli Pro. C'è però un "colpo di scena": la società di Cupertino ha infatti incentrato un'esperienza software sul foro a pillola, chiamata Dynamic Island. Utilizzando animazioni apposite, la zona del foro a pillola può espandersi, ad esempio per notificare l'arrivo di una chiamata o per mostrare i controlli di riproduzione musicale, giusto per fare degli esempi.

In parole povere, software e hardware si uniranno per adattarsi alle esigenze degli utenti. Ci saranno anche widget che funzioneranno in abbinata con la Dynamic Island. Per il resto, le colorazioni degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno 4, mentre i display sono rispettivamente da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Si arriva a picchi di luminosità di 2.000 nit per determinati video. C'è poi l'Always On Display, che stando a quanto affermato da Apple non andrà a influire troppo sull'autonomia. Si arriva anche a 1Hz.

Ovviamente sotto la scocca qui c'è il chip A16 Bionic, che dispone di un processo produttivo a 4nm. Ci sono 6 core, di cui 2 a prestazioni elevate, che stando a quanto annunciato riducono del 20% i consumi. Per quel che concerne il reparto fotografico, non manca un sensore principale quad-pixel da 48MP (f/1.78) e si fa un uso importante del pixel binning (si fa riferimento anche allo zoom). Ci sono inoltre ottimizzazioni legate al ProRAW.

Troviamo poi un nuovo sensore ultra grandangolare da 12MP (f/2.2), che propone miglioramenti fino a 3x in contesti con luce scarsa e macro migliorate. A completare il reparto c'è un teleobiettivo, che secondo Apple può migliorare le foto in low light fino a 2x. Il flash è stato inoltre ripensato per adattarsi alla lunghezza focale delle foto. Lato video, la modalità cinematografica può arrivare a 4K/30fps.

Arrivando a prezzi e disponibilità, negli Stati Uniti d'America iPhone 14 Pro parte da 999 dollari, mentre iPhone 14 Pro Max ha un costo di partenza di 1.099 dollari. La disponibilità negli USA partirà dalla giornata del 16 settembre 2022.

Al netto di questo, ricordiamo che durante il keynote "Far Out" di Apple sono arrivati anche molti altri annunci a livello hardware. Per intenderci, c'è stato il reveal degli AirPods Pro 2, nonché l'annuncio di Apple Watch Series 8. Da non dimenticare poi il reveal di Apple Watch SE 2, così come l'annuncio di Apple Watch Ultra.



Aggiornamento ore 21:08 07/09/2022: sono stati svelati i prezzi italiani di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Si parte rispettivamente da 1.339 euro e 1.489 euro. I preordini apriranno il 9 settembre 2022, mentre la disponibilità inizierà dal 16 settembre 2022.