iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte in offerta su Amazon, vicino al minimo storico

In questo giovedì di Giugno 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte. Lo smartphone della società americana, infatti, può essere portato a casa ad un prezzo molto interessante, vicino al minimo storico.

Di seguito i dettagli:

iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Nero siderale: 1249 Euro (1489 Euro)

1249 Euro (1489 Euro) iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Oro: 1249 Euro (1489 Euro)

1249 Euro (1489 Euro) iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Argento: 1249 Euro (1489 Euro)

1249 Euro (1489 Euro) iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Viola scuro: 1249 Euro (1489 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 12 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Disponibile anche la possibilità per effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, senza costi extra.

Tramite la scheda prodotto è anche prevista l'opzione per aggiungere AppleCare+, la garanzia aggiuntiva di Apple che copre iPhone da danni accidentali. Possibile anche scegliere AppleCare+ con Furto e Smarrimento, a 309 Euro da aggiungere al prezzo finale dell'iPhone 14 Pro Max, che offre riparazioni illimitate per danni accidentali, accesso prioritario e possibilità di ricevere uno smartphone sostitutivo in caso di smarrimento o furto, ovviamente alle condizioni previste ed indicate direttamente nel contratto firmato.