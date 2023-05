iPhone 14 Pro Max, AirPods e MacBook Air in sconto da Unieuro: ultimi giorni

Scadranno alle 23:59 del 25 Maggio 2023 le offerte a tempo su tre prodotti Apple proposte da Unieuro, che permettono di acquistare a prezzi ridotti tre dispositivi del colosso di Cupertino.

Partendo da iPhone 14 Pro Max, il modello con 128 gigabyte di storage e scocca nero siderale è disponibile a 1299 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1489 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 433 Euro con Klarna o PayPal ad interessi zero e spese extra zero.

Disponibile in offerta anche le AirPods di seconda generazione, con case di ricarica Lightning, a 119 Euro: in questo caso la riduzione è del 25% se si tiene conto che di listino costano 159 Euro. Le tre rate mensili, sempre con Klarna o PayPal, sono da 39,66 Euro al mese a tasso zero e la consegna a domicilio è stimata tra il 25 ed il 27 Maggio 2023 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi.

Infine, segnaliamo lo sconto proposto sul MacBook Air da 13 pollici, che nella configurazione con chip M1 con GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM viene proposto a 999 Euro, il 18% in meno dai 1229 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 Euro al mese.