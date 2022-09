iPhone 14 Pro Max, la batteria a confronto con il 13 Pro Max: ecco come se la cava

Insieme alle prime recensioni di iPhone 14 Pro, stanno giungendo sul web anche i test di autonomia del modello Pro Max della serie. Nello specifico, una prova condotta da Tom’s Guide, simulando l’utilizzo nel mondo reale, mostra dei miglioramenti significativi rispetto alla precedente generazione.

Nel test della batteria, l’iPhone 14 Pro Max è durato in media 14 ore e 42 minuti con una singola carica. Al contrario, l’iPhone 13 Pro Max dell’anno scorso si era fermato a 12 ore e 16 minuti: si tratta di un miglioramento sostanziale, di due ore e mezza rispetto al modello precedente.

Nel rapporto leggiamo che l’ultima ammiraglia di Apple ha scaricato il 30% della batteria in cinque ore: durante i test è stato effettuato il download di app, musica, scattate foto e girato video. “L’iPhone 14 Pro Max è andato abbastanza bene in termini di autonomia. Dopo aver caricato quasi il 90% e aver utilizzato il telefono dalle 13:00 alle 18:00 per scaricare app, riprodurre musica e scattare foto e video, la batteria del telefono è scesa solo al 60%” si legge nel rapporto.

Qualche giorno fa, ricordiamolo, sono emerse le capacità delle batterie di iPhone 14: per il Pro Max la cella è da 4.323 mAh, in leggero calo rispetto ai 4.352 mAh di iPhone 13 Pro Max.