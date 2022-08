iPhone 14 Pro Max, ancora conferme sulla fotocamera: sarà enorme!

Il lancio di iPhone 14 è alle porte, tanto che ormai Apple avrebbe già registrato il keynote di presentazione dei suoi nuovi smartphone. Oggi, però, emergono in rete le foto della fotocamera di iPhone 14 Pro Max, che mostrano un particolare che potrebbe far storcere il naso ad alcuni fan.

Come sappiamo ormai da mesi, iPhone 14 Pro e Pro Max avranno una fotocamera migliorata, che secondo l'analista Ming-Chi Kuo sarà composta da una lente principale da 48 MP, da un ultra-grandangolo da 48 MP e da un teleobiettivo. La fotocamera dei nuovi iPhone dovrebbe essere in grado di girare video in 8K e, tramite Pixel Binning, potrà anche scattare foto ad una risoluzione più bassa, pari a 12 MP (ovvero alla risoluzione della fotocamera di iPhone 13).

I sensori migliorati, però, porteranno con sé una piccola ma evidente controindicazione. Gli utenti Twitter Lipilipsi e Majin Bu, infatti, hanno pubblicato le foto di alcuni dummy di un iPhone 14 Pro Max che mostrano delle fotocamere molto più sporgenti rispetto ad iPhone 13 ed a tutti gli altri predecessori dello smartphone. Potete dare un'occhiata alla fotografia, che confronta il dummy di iPhone 14 Pro Max con un iPhone 13 Pro Max, in calce a questa notizia.

L'utente Lipilipsi ha poi girato un breve video "hands-on" del modello dummy di iPhone 14 Pro Max, che trovate anch'esso in calce. Dal video possiamo vedere chiaramente la presenza del doppio punch-hole a forma di "i", che sembra dunque ormai essere confermato per lo smartphone, mentre il resto del design del device è del tutto simile a quello di iPhone 13 Pro Max, tanto da risultare quasi irriconscibile rispetto a quest'ultimo se visto dal pannello posteriore.