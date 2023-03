iPhone 14 Pro Max e MacBook Air M2 in sconto su Amazon oggi

Mentre Unieuro lancia il nuovo volantino, quest'oggi segnaliamo delle riduzioni molto interessanti su iPhone 14 Pro Max e MacBook Air M2.

Di seguito i dettagli degli sconti:

iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Nero siderale: 1.457 Euro (1.619 Euro)

- Nero siderale: 1.457 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Argento: 1.449 Euro (1.619 Euro)

- Argento: 1.449 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Oro: 1.449 Euro (1.619 Euro)

- Oro: 1.449 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Viola scuro: 1.449 Euro (1.619 Euro)

- Viola scuro: 1.449 Euro (1.619 Euro) MacBook Air con chip M2, display Liquid Retina 13,6 pollici, 8GB di RAM, SSD con 256GB di archiviazione​​​​​​​, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento: 1.239 Euro (1.529 Euro)

Sullo smartphone, è possibile optare anche per il pagamento in dodici rate mensili da 121,42 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero per la versione con scocca nera, con consegna garantita per lunedì 20 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Per le altre varianti oro, argento e viola scuro invece il prezzo cala a 120,75 Euro al mese, mentre non sono segnalati cambiamenti a livello di consegna.

Disponibile a prezzo ridotto anche il MacBook Air con M2, per cui il pagamento in dodici rate è da 103,25 Euro al mese. Anche in questo caso la consegna è prevista per lunedì 20 Marzo 2023.