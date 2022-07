iPhone 14 Pro Max si mostra con alcuni modelli di prova: confermato il nuovo notch

Sono passate poche ore dalla pubblicazione in rete degli schemi di iPhone 14 Pro Max, che hanno confermato le dimensioni della sporgenza del modulo fotografico posteriore, e sul web hanno fatto capolino anche alcuni modelli di prova dello smartphone top di gamma 2022.

Come si può vedere in calce nella gallery, le due stampe di prova, che presumibilmente serviranno ai produttori di cover per testare i loro modelli e per studiare le nuove custodie, è confermato il nuovo notch con pillola + foro sullo schermo, che rappresenterà una delle grosse novità di questa lineup.

Ormai è praticamente certo che sugli iPhone 14 Pro di quest’anno gli utenti non troveranno il notch classico con cui hanno preso familiarità nel corso degli anni, il quale sarà sostituito da un foro diviso noto come “pill and hole”, in quanto ricorda il design di una pillola affiancata da un foro che ospiterà la nuova telecamera FaceTime.

Si tratta di una delle tante novità che segnerà la differenziazione tra gli iPhone 14 ed i Pro: questi ultimi saranno infatti anche dotati di una fotocamera da 48 megapixel e sfoggeranno il chipset A16, mentre quelli lisci continueranno ad essere basati su fotocamere da 12 megapixel e chip A15.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple sarebbe molto fiduciosa per il riscontro di iPhone 14, al punto che prevede vendite superiori ad iPhone 13.