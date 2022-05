iPhone 14 Pro Max si mostra sul web: ecco la replica di uno youtuber

Il popolare youtuber Unbox Therapy ha condiviso sul proprio canale ufficiale un nuovo filmato in cui fa vedere una presunta replica one-to-one di iPhone 14 Pro Max, creata per l’occasione da un produttore di custodie di terze parti che ha accesso in anteprima agli schemi del nuovo iPhone di Apple.

Come si può vedere nel filmato, che trovate in apertura, a livello estetico le linee ricordano a grandi linee quelle di iPhone 12 e 13 Pro Max. La lineup di iPhone 14 Pro dovrebbe essere composta da un modello da 6,1 pollici ed iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. I modelli Pro dovrebbero presentare anche il nuovo notch: uno a forma di pillola ed un foro che ospiteranno rispettivamente le componenti per il Face ID e la fotocamera frontale. A ciò dovrebbero aggiungersi anche cornici più sottili.

Nella replica che ha in mano Unbox Therapy non ci sono le bande dell’antenna sui bordi del dispositivo, ed i pulsanti di accensione sono leggermente più grandi, ma chiaramente è impossibile verificare. Il telefono è anche leggermente più spesso e la sporgenza della fotocamera è leggermente più grande, sia in termini di altezza che larghezza.

I rumor emersi nel weekend parlano anche di una colorazione viola per iPhone 14, ma sono trapelate anche ulteriori informazioni sui colori delle scocche degli smartphone.

Qualche giorno fa in rete è anche stata pubblicata la scheda tecnica ed il prezzo di iPhone 14 Pro Max, che ha lasciato intravedere alcune novità.