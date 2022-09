iPhone 14 Pro Max, online il primo teardown: svelati i segreti sotto la scocca

Dopo aver visto il confrontro tra iPhone 14 Pro Max e iPhone 13 Pro Max in termini di durata della batteria, arriva oggi in rete il primo video teardown di iPhone 14 Pro Max, che ci mostra cosa si annida sotto la scocca del nuovo top di gamma di Cupertino.

Il video è stato realizzato da PBK Reviews ed è disponibile su YouTube o in cima a questa notizia. La prima cosa che salta all'occhio è ovviamente che le componenti interne di iPhone 14 Pro Max sono del tutto simili a quelle di iPhone 13 Pro Max, benché con una serie di piccoli aggiustamenti. Come lo scorso anno, per esempio, la batteria di iPhone 14 Pro Max ha una forma "a L", ma stavolta è di dimensioni più ridotte, pur mantenendo la stessa capacità.

Tra le altre novità troviamo delle fotocamere di dimensioni maggiori rispetto all'iPhone 13 Pro Max, dovute al fatto che gli iPhone 14 Pro hanno lenti da 48 MP al posto di quelle da 12 MP degli iPhone 13, mentre sull'alloggiamento riservato al chipset troviamo la scritta "A16", che denota il cambio di chip tra una generazione e l'altra dello smartphone.

La stessa Apple ha spiegato che la leggera revisione delle componenti interne e della loro disposizione dovrebbe migliorare il raffreddamento di iPhone 14 Pro Max rispetto a quello del predecessore, anche se PBK Reviews non sembra essere riuscito a trovare miglioramenti tangibili al sistema di gestione delle temperature dello smartphone. Sicuramente, come negli iPhone 13, troviamo una piastra metallica di copertura della mainboard, insieme ad uno strato di grafite pensato per la dissipazione del calore.

Infine, dal teardown possiamo anche vedere il nuovo punch-hole di iPhone 14 Pro Max, che è stato ottenuto posizionando il sensore di prossimità dello smartphone al di sotto del display, in modo da liberare spazio pur mantenendo in superficie il resto della selfie-camera TrueDepth.