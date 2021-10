iPhone 14 Pro Max: ecco un nuovo render, punch-hole in arrivo?

iPhone 13 è appena uscito sul mercato, ma molti attendono con ansia il suo successore, iPhone 14: visto che manca quasi un anno alla sua uscita, le informazioni che possediamo sul dispositivo sono poche e non molto affidabili. Tuttavia, gli analisi considerano unanimemente iPhone 14 come una riprogettazione totale per gli smartphone di Cupertino.

Lo scorso mese, il tipster Jon Prosser aveva condiviso su Twitter un presunto render di iPhone 14 Pro Max. Il leak di Prosser era rapidamente stato smontato da altre fonti, poiché esso sostituiva il notch con un più ridotto punch-hole, mentre per molti insider Apple non intende dire addio al notch dei suoi iPhone già il prossimo anno.

Il leak è tuttavia tornato a galla per via di un concept di ConceptsiPhone, che adotta il design di Prosser con il punch-hole, a dispetto di quello sostenuto dalla maggioranza dei rumor. Il video mostra una versione di iPhone 14 con le componenti per il Face ID al di sotto dello schermo e quelle per il Touch ID sul pannello laterale, integrate nel pulsante di accensione e spegnimento del telefono.

Secondo il video di ConceptsiPhone, che generalmente è una fonte affidabile, il display avrà un refresh rate a 120 Hz mentre le colorazioni saranno Matte Black, Purple e Blue. Il render riguarda comunque l'iPhone 14 Pro Max, con schermo da 6.7": insieme ad esso saranno commercializzati anche iPhone 14 Pro con schermo da 6.1", iPhone 14 Max con schermo da 6.7" e iPhone 14 con display da 6.1".

Secondo alcuni leaker, che dopo il video di ConceptsiPhone hanno recuperato le dichiarazioni di Prosser, probabilmente il punch-hole verrà utilizzato solo su iPhone 14 Pro e Pro Max, mentre la versione standard del dispositivo e quella Max monteranno un notch più tradizionale.