iPhone 14 Pro Max, la ricarica tramite MagSafe è più veloce del 13 Pro Max

Sebbene siano passati diversi mesi dall’arrivo sul mercato di iPhone 14, continuano ad emergere curiosità sulla gamma di smartphone top di gamma 2022 del colosso di Cupertino. Un nuovo test pubblicato oggi in rete si sofferma sulla velocità di ricarica.

Il canale youtube ChargerLab ha infatti messo a confronto la ricarica tramite MagSafe di iPhone 14 Pro Max con quella del suo diretto predecessore.

I risultati del test sono per certi versi sorprendenti: iPhone 14 Pro Max si carica più velocemente tramite MagSafe: entrambi hanno raggiunto un picco di 19,22W, ma l’ultimo iPhone ha impiegato 2 ore e 18 minuti per caricarsi al 100%, mentre l’iPhone 13 Pro Max ha necessitato di 2 ore e 26 minuti per raggiungere la stessa percentuale. La differenza è davvero minima (solo 8 minuti), ma dietro questo lasso di tempo si celano dei cambiamenti importanti apportati da Apple a livello hardware.

Gli ingegneri infatti hanno cambiato alcune componenti interne del nuovo iPhone per offrire agli utenti una migliore dissipazione dell’aria, ma anche un maggior risparmio di batteria, il che si traduce in un minor surriscaldamento ed una carica leggermente più veloce.

Nel filmato completo, che trovate come sempre in apertura, le velocità di ricarica vengono messe a confronto tra i vari modelli di Melafonini.

Sempre a proposito degli smartphone, appare sempre più chiaro che gli iPhone 14 Pro saranno praticamente introvabili per Natale.