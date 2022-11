iPhone 14 Pro Max contro Samsung Galaxy S22 Ultra: qual è lo smartphone migliore? I test

A pochi giorni dal confronto tra le batterie di iPhone 14 e di Google Pixel 7 Pro, arriva oggi un altro interessante "scontro tra titani", che vede iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra flettere i muscoli per capire quale dei due smartphone sia il più performante sia nei benchmark che nella vita reale.

I test sono stati svolti dal portale GizChina, che spiega che, in termini di soli benchmark, è iPhone 14 Pro Max a stravincere sul rivale coreano. Nello specifico, su GeekBench il Galaxy S22 Ultra arriva a 1.168 Punti in Single-Core ed a 3.508 Punti in Multi-Core, mentre l'iPhone di nuova generazione raggiunge i 1.879 Punti in Single-Core e i 4.664 Punti in Multi-Core. Il benchmark in Machine Learning di GeekBench fornisce risultati del tutto simili, con 1.000 punti per iPhone 14 Pro Max contro i 429 punti di samsung Galaxy S22.

Su AnTuTu, il top di gamma di Apple arriva a 972.936 Punti, posizionandosi tra gli smartphone più performanti mai testati sulla piattaforma, mentre l'S22 Ultra si ferma a circa 60.000 punti in meno, con un totale di 912.577 Punti. Infine, anche su 3DMark è iPhone 14 Pro Max a spuntarla, con un punteggio di 3.009 Punti contro i 2.800 del Galaxy S22 Ultra.

Tuttavia, spesso i benchmark sono poco indicativi delle reali prestazioni di uno smartphone: per questo, il sito web specializzato in telefonia ha effettuato dei "test real-life" dei due device. Per esempio, GizChina ha verificato il tempo di accensione dei due smartphone, che è pari a 10 secondi per iPhone 14 Pro Max ed a 13 secondi per Samsung Galaxy S22 Ultra.

Nei test di apertura delle singole app, invece, i punteggi sono misti: per esempio, la fotocamera e TikTok si aprono prima su iPhone, mentre Twitter e la camera integrata di Instagram vengono aperte più rapidamente da Samsung Galaxy S22 Ultra. I videogiochi, in generale, sembrano invece girare meglio sul nuovo top di gamma di Apple, che sembra dunque sconfiggere il concorrente targato Samsung. Staremo a vedere se il Samsung Galaxy S23 Ultra strapperà lo scettro di smartphone più performante sul mercato ad iPhone 14 Pro Max quando arriverà nei negozi, nel mese di febbraio.