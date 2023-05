iPhone 14 Pro Max, in sconto su Amazon la versione con 256Gb di memoria

Giornata ricca di promozioni quella di oggi. Dopo aver riportato la notizia relativa agli Star Days di Euronics, ci spostiamo nuovamente su Amazon che in questo giovedì di Maggio 2023 permette di portare a casa a prezzo ridotto iPhone 14 Pro Max da 256GB.

Di seguito le varie versioni in offerta:

iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Viola scuro : 1.399 Euro (1.619 Euro)

: 1.399 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Oro : 1.399 Euro (1.619 Euro)

: 1.399 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Nero siderale : 1.399 Euro (1.619 Euro)

: 1.399 Euro (1.619 Euro) iPhone 14 Pro Max (256 GB) - Argento: 1.399 Euro (1.619 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 29 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'odine in giornata odierna.

Vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ che a 249 Euro per due anni offre riparazioni illimitate per danni accidentali ed accesso prioritario agli esperti. Scegliendo quella da 309 Euro invece vengono coperti sempre per due anni anche i furti e gli smarrimenti degli iPhone.

Come avvenuto anche in altre circostanze, Amazon non ha diffuso nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ed il consiglio è di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.