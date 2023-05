iPhone 14 Pro Max è lo smartphone di fascia alta più venduto al mondo

iPhone 14 Pro Max di Apple è un successo. Un nuovo studio condotto da Canalys e pubblicato su Twitter mostra come il dispositivo di Apple sia lo smartphone di fascia alta più venduto al mondo nel primo trimestre del 2023.

Come si può vedere dall’infografica presente in calce, che mostra i 15 smartphone con prezzo superiore ai 500 Dollari più venduti a livello globale tra Gennaio e Marzo 2023, segue a ruota l’iPhone 14 Pro, mentre il podio lo chiude iPhone 14 che si piazza davanti ad iPhone 13. Quinta posizione per il Samsung Galaxy S23 Ultra, che comunque supera l’iPhone 14 Plus.

Nella stessa grafica viene anche posta l’attenzione sul fatto che gli smartphone con prezzo superiore ai 500 Dollari abbiano registrato una crescita del 4,7% nei primi 90 giorni dell’anno rispetto al primo trimestre del 2022, a differenza delle altre fasce di prezzo che nello stesso periodo hanno riportato cali.

Interessante anche notare come in lista sia presente anche il Galaxy Z Flip4, l’unico foldable della classifica che si piazza davanti ad iPhone SE di terza generazione ma dietro al Galaxy S23 Plus. Presente anche il Galaxy S21 FE 5G, a pochi giorni dalle indiscrezioni che vogliono Samsung pronta a lanciare il Galaxy S23 FE.

Alcuni studi di recente hanno anche mostrato come sempre più persone stiano passando da Android ad iPhone.