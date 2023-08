iPhone 14 Pro Max è un successo: è lo smartphone più venduto al mondo del 2023

In attesa dei nuovi iPhone 15, che dovrebbero arrivare a settembre, Apple può consolarsi con il riscontro ottenuto dall’iPhone 14 Pro Max. Secondo gli ultimi dati diffusi da Omdia, infatti, il top di gamma della lineup 2022 è lo smartphone più venduto al mondo nei primi sei mesi del 2023.

Nella fattispecie, come si può vedere nella tabella che trovate in calce, nel primo semestre dell’anno in corso il dispositivo ha piazzato 26,5 milioni di unità, un dato superiore a quello registrato dall’iPhone 13 Pro Max che nello stesso lasso di tempo si era fermato a 23 milioni di unità. Segue a ruota l’iPhone 14 Pro (qui trovate la nostra recensione di iPhone 14 Pro) con 21 milioni di unità, anche questo un dato superiore ai 14,8 milioni dell’iPhone 13 Pro dello scorso anno. iPhone 14 chude il podio a 16,5 milioni di unità: in questo caso però il riscontro è stato peggiore dell’iPhone 13 dello scorso anno che aveva venduto il doppio di unità (33,7 milioni per la precisione).

Per trovare uno smartphone non Apple nella classifica degli smartphone più venduti nel 2023 di Omdia bisogna scendere in quinta posizione, con il Galaxy A14 che si è fermato a 12,4 milioni di unità. Il Galaxy S23 Ultra di Samsung è fermato a 9,6 milioni di unità, mentre è comunque interessante evidenziare come in decima posizione sia ancora presente iPhone 11, a 6,9 milioni di unità.