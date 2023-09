iPhone 14 Pro Max in super sconto su Amazon, che prezzo!

Mentre continuano le nuove offerte solo online di Unieuro, Amazon propone - in attesa dell'evento Apple della prossima settimana - un super sconto su iPhone 14 Pro Max nella variante da 128 gigabyte.

Sul dispositivo top di gamma 2022 della società di Cupertino, nella fattispecie, viene proposta una riduzione di 210 Euro rispetto al prezzo di listino. Di seguito i dettagli dello sconto:

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Oro: 1279 Euro (1489 Euro)

Come si può vedere, quindi lo sconto è superiore ai 200 Euro rispetto al prezzo di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per mercoledì 6 Settembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 14 ore e 51 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, mentre non è disponibile alcuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta e per tale ragione consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse nei confronti del prodotto.

Amazon propone anche il pagamento rateale in 5 mensilità a tasso zero ed interessi zero da 255,80 Euro al mese. Disponibile ovviamente anche la dilazione con Cofidis alle condizioni proposte e indicate al momento della finalizzazione dell'ordine. Tramite la scheda prodotto inoltre è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ sia per danni che per furto.