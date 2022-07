iPhone 14 Pro Max trapela in rete: la sporgenza del modulo fotografico sarà enorme!

A poche ore dai rumor secondo cui un modello di iPhone 14 sarebbe in ritardo, emerge un’altra indicazione sulla lineup di smartphone che il colosso di Cupertino dovrebbe presentare il prossimo autunno.

Alcune immagini caricate su Baidu e condivise su Twitter dall’utente ShrimpApplePro, mostrano l’iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe avere una lunghezza di 160,71mm, non troppo distante dall’iPhone 13 Pro Max che ha una lunghezza di 160,8mm. Nonostante la lunghezza inferiore (seppur di poco), lo smartphone dovrebbe essere dotato di un pannello leggermente più grande, e grazie alla rimozione del notch anche di una superficie più ampia.

Tuttavia, ciò che salta all’occhio dallo schema è lo spessore del modulo fotografico posteriore: su iPhone 14 Pro Max avrà uno spessore di 4,17mm, mentre la parte restante dello smartphone sarà spessa 7,85mm. Questo aspetto suggerisce che Apple lavorerà in maniera importante per potenziare le tre lenti posteriori, come suggerito da alcuni rumor emersi in rete negli scorsi mesi.

Alcune voci di corridoio emerse su iPhone 14 Pro Max hanno riferito che iPhone 14 Pro e Pro Max dovrebbero avere un sensore primario da 48 megapixel. Entrambi gli smartphone dovrebbero anche supportare la registrazione video in 8K.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero non corrispondere alla realtà.