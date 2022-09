iPhone 14 Pro, migliora anche la batteria: più grande di quella di iPhone 13 e iPhone 14

Continuano incessanti i rumor relativi ad iPhone 14: dopo aver visto lo schermo always-on di iPhone 14 in azione, è oggi una fonte estremamente affidabile a spiegarci che iPhone 14 Pro avrà una batteria più capiente rispetto al predecessore, iPhone 13 Pro.

Nell'ultimo numero della newsletter settimanale Power On, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che iPhone 14 e 14 Pro avranno batterie più capienti sia di iPhone 14 e iPhone 14 Max che di tutta la gamma degli iPhone 13. Benché si tratti di un miglioramento molto apprezzato dai fan, il motivo per cui Apple avrebbe deciso di implementarlo su iPhone 14 sarebbe legato strettamente al display always-on del device.

Quest'ultimo, infatti, causerebbe un aumento dei consumi della batteria di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che così potrebbe paradossalmente arrivare ad essere meno duratura di quella delle due controparti "standard" del telefono. Per evitare che ciò accada, Apple avrebbe pensato di ingrandire la batteria dei due modelli "Pro", in modo da permettere ai due smartphone di arrivare comunque a fine giornata.

Per questo stesso motivo, secondo Gurman "iPhone 14 Pro e Pro Max saranno leggermente più grandi di iPhone 14 e 14 Max", nonché ovviamente dei corrispettivi della lineup iPhone 13. Considerato comunque che la tecnologia ProMotion integrata su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbe garantire un refresh rate dinamico tra 1 Hz e 120 Hz, è possibile che un ingrandimento della batteria, anche al netto dei consumi dello schermo always-on, possa portare ad una maggiore durata del telefono durante l'uso di tutti i giorni.

Inoltre, sempre per risparmiare la batteria, il chip A16 di iPhone 14 Pro sarebbe stato progettato in modo tale da risultare quanto più efficiente possibile in termini energetici, sacrificando leggermente il miglioramento in termini di pure prestazioni in favore di quello relativo al rapporto tra performance e consumi.