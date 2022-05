iPhone 14 Pro, il modello base partirà da 256 gigabyte di memoria?

Nella giornata di ieri è trapelata la presunta data di presentazione del nuovo iPhone 14, che come da protocollo dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno insieme ad Apple Watch. Oggi emergono nuovi dettagli sulle opzioni a disposizione degli utenti.

Secondo quanto riferito, da LeaksApplePro, Apple starebbe valutando la possibilità di rendere il taglio da 256 gigabyte di memoria il livello di archiviazione iniziale per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Questa previsione si basa su alcuni aspetti fondamentali: innanzitutto, anche in passato era trapelata la voce secondo cui l’iPhone 14 Pro potrebbe partire da 1099 Dollari, 100 Dollari in più rispetto ai precedenti modelli Pro da 6,1 pollici, mentre il Pro Max dovrebbe partire da 1199 Dollari. Questo rincaro potrebbe essere giustificato anche dalla maggiore memoria interna presente al suo interno.

Inoltre, Apple potrebbe scegliere questa opzione di storage minima per rendere ancora più l’idea di “Premium” e differenziare i modelli Pro da quelli lisci. Chiaramente, la necessità di offrire più memoria interna potrebbe anche essere legata alle nuove fotocamere che gireranno video e scatteranno fotografie a qualità più elevata che richiederanno più storage soprattutto in formato ProRes e ProRAW. Chiaramente, come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli.