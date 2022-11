iPhone 14 Pro per Natale? Potete (quasi) scordarvelo: prossimi ordini in arrivo a gennaio

Nonostante il flop di vendite di iPhone 14 Plus, il resto della lineup 2022 degli smartphone Apple se la sta cavando decisamente bene sul mercato. Forse fin troppo, perché attualmente pare che le code per l'acquisto di un iPhone 14 Pro o Pro Max siano veramente lunghissime, con attese di diverse settimane per la consegna dei nuovi Melafonini.

A riportarlo è Macrumors, che spiega che, nonostante Apple abbia dirottato la produzione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus verso i due modelli Pro, la domanda dei due smartphone top di gamma di Cupertino rimarrebbe così elevata da rendere impossibile evadere gli ordini piazzati in questi giorni, a metà novembre, entro Natale. Insomma, se pensavate di comprare un iPhone 14 Pro o Pro Max come (auto?)regalo natalizio, il vostro piano potrebbe andare in fumo.

A pesare sulla produzione dei due smartphone, oltre all'elevatissima domanda fin dal lancio, sarebbe anche l'improvviso stop alle linee produttive di iPhone 14 in Cina, presso Foxconn, dovuta alle misure anti-Coronavirus del Governo cinese, che hanno imposto al produttore di Zhengzhou di chiudere i battenti a tempo indefinito. Certo, Foxconn sta spostando rapidamente le sue linee produttive in India, ma non è chiaro se la mossa possa avere ripercussioni positive sulle forniture natalizie dei Melafonini di nuova generazione.

La questione sembra comunque riguardare tutto il mondo: se Macrumors sottolinea che in America la prima data di consegna è il 27 dicembre, dunque già dopo Natale, sia per iPhone 14 Pro che per iPhone 14 Pro Max, anche per il mercato italiano non ci sono buone notizie. Al contrario, un rapido controllo sul sito web di Apple vi permetterà di vedere che l'attesa media per la consegna di un iPhone 14 Pro o Pro Max è di cinque settimane.

A conti fatti, ciò significa che, acquistando al momento della pubblicazione di questa notizia un iPhone 14 Pro o Pro Max, lo dovreste ricevere appena in tempo per Natale, il 23 dicembre, ammesso di selezionare la consegna con corriere espresso. Optando per una spedizione standard, invece, l'arrivo del vostro device slitterebbe a dopo le festività natalizie, il 7 gennaio 2023. Ovviamente, ciò significa anche che nei prossimi giorni, con l'accumulo di nuovi ordini, diventerà via via più improbabile che, anche con spedizione espressa, riusciate a mettere le mani su un iPhone 14 Pro per Natale.