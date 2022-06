iPhone 14 Pro, nuove conferme dal codice sorgente di iOS 16: avrà il display always-on!

A fine maggio, un interessante rumor stabiliva che iPhone 14 avrebbe avuto un display always-on per via del tipo di schermo adottato da Apple per lo smartphone e grazie all'implementazione software della feature su iOS 16. Oggi, in effetti, dal codice sorgente di iOS arriva la prima conferma dell'always-on su iPhone 14.

Scandagliando il codice sorgente di iOS 16, disponibile dal 6 giugno in developer beta per sviluppatori, i colleghi di 9to5Mac hanno infatti trovato diversi riferimenti ai display always-on, tra cui tre framework pensati per la gestione della retroilluminazione dello schermo, centrale in tutti i pannelli di questo tipo. Questi framework sarebbero utilizzati soprattutto dalla nuova schermata di blocco e da Springboard, l'app che gestisce l'homepage di iOS, indicando che sono dunque stati realizzati appositamente per i nuovi iPhone e non per altri dispositivi.

Il portale americano afferma anche di aver trovato delle opzioni nascoste su iOS 16, utilizzate dagli ingegneri di Apple proprio per attivare il display always-on, probabilmente al fine di testare la feature sugli iPhone di nuova generazione.

In effetti, questo tipo di schermo è molto desiderato dagli utenti iPhone fin dalla sua prima implementazione su Apple Watch, ed è ormai una funzione stabilmente presente nei device di fascia alta con sistema operativo Android. Con la feature always-on, gli utenti dotati di uno smartphone di Cupertino avranno la possibilità di vedere l'orario, il meteo, i widget e le notifiche senza accendere lo schermo dell'iPhone.

Al momento, i display ProMotion di iPhone 14 dovrebbero poter variare il refresh del device tra 1 e 120 Hz, preservando la batteria dello smartphone ma, al contempo, garantendo la feature salva-tempo per tutti gli utenti. Sfortunatamente, però, anche quest'anno a ricevere i display ProMotion saranno solo iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, perciò lo schermo always-on potrebbe essere limitato a questi ultimi.