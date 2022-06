iPhone 14 Pro: nuove informazioni sul funzionamento del display always-on

Nel numero settimanale della newsletter Power On, Mark Gurman ha confermato l’arrivo del display always on su iPhone 14 Pro, che rappresenterà sicuramente una delle novità più attese ed importanti della nuova scheda tecnica. Nello stesso numero si fa anche riferimento al funzionamento di tale modalità.

Gurman spiega che, analogamente a quanto avviene con Apple Wach, iPhone 14 Pro sarà in grado di mostrare widget come meteo, calendari, azioni, attività ed altri dati quando lo schermo ridurrà la luminosità ed il framerate. “E ci sarà un’impostazione, come anche l’Apple Watch, che impedisce a tutti di visualizzare i dati sensibili sulla schermata di blocco” continua l’insider.

Chiaramente, sul display always on gli utenti potranno anche visualizzare solo l’ora, la data e forse un indicatore delle notifiche non lette, in linea con quanto accade sullo smartwatch: Apple ha introdotto la modalità always on su Apple Watch con la Serie 5, ed è stata accolta favorevolmente dagli utenti.

Tutto ciò sarà possibile anche grazie al nuovo iOS 16, che è stato presentato in occasione della WWDC 2022 di qualche settimana fa, sebbene i rumor sull'always on di iPhone 14 siano ormai presenti sul web da tempo.



La tecnologia ProMotion consente al pannello di scendere fino a 10Hz quando è inattivo, preservando quindi anche l’efficienza energetica. La presentazione ufficiale di iPhone 14 dovrebbe avvenire in autunno.