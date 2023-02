iPhone 14 Pro in offerta su Amazon oggi 23 Febbraio 2023: sconti su tutte le varianti

Mentre da Mediaworld parte il volantino Mac World, che come suggerisce il nome propone un'ampia gamma di promozioni su MacBook Pro ed Air, su Amazon oggi spunta un'offerta molto interessante su iPhone 14 Pro nella versione con scocca argento.

Lo smartphone top di gamma 2022 di Apple, nella fattispecie, può essere acquistato a 1.299,99 Euro, l'8% in meno dai 1339 Euro di listino per la versione da 128GB. Amazon permette anche di godere del pagamento in cinque rate mensili da 246 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la spedizione a costo zero entro lunedì 27 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

In offerta anche il modello da 256 gigabyte, a 1.359,99 Euro, con un calo del 7% rispetto ai 1469 Euro di listino, mentre la variante da 512GB passa a 1.639,99 Euro e quella da 1 terabyte a 1.899,99 Euro.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 14 Pro della durata di due anni a 249 Euro ed il furto e smarrimento a 309 Euro spuntando semplicemente la casella dedicata.

Amazon come avvenuto anche in altre circostanze, non offre alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per godere dell'offerta.