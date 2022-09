iPhone 14 Pro permette di impostare l'Always-On su Bianco e Nero?

I nuovi smartphone top di gamma di Cupertino hanno portato in dote una serie infinita di novità. Sin dall'annuncio degli iPhone 14, infatti, abbiamo avuto modo di rimanere a bocca aperta per la bellissima Dynamic Island e non solo.

Tra le altre novità, troviamo per esempio la personalizzazione della lockscreen, ma anche - finalmente - la modalità Always-On che riduce la frequenza di aggiornamento dello schermo e la retroilluminazione. Tuttavia, anche in questa modalità lo schermo resta a colori: ma se vi dicessimo che effettivamente esiste un modo per renderla in bianco e nero come accade sui principali competitor Android?

La funzionalità nascosta di iPhone 14 Pro si trova nelle impostazioni di notifica. Per abilitarla, occorre andare su Impostazioni, poi Full Immersion, scegliere la modalità e, a questo punto, cercare tra le opzioni la voce "Attenua schermata di blocco".

In questa modalità, la schermata di blocco in modalità Full Immersion verrà oscurata quasi del tutto, eccezion fatta per l'ora e la data, che verranno mostrate in bianco a contrasto, ed eventuali widget, eliminando di fatto lo sfondo dall'equazione.

Tuttavia, questo richiede che lo smartphone vada in modalità Full Immersion, con tutti i limiti del caso, inclusa l'alterazione dello sfondo anche al di fuori della schermata Always-On. Insomma, una soluzione a metà che potrebbe accontentare qualcuno e far storcere il naso ad altri, in attesa di sviluppi "ufficiali" in tal senso.

Guardando ad aspetti decisamente più positivi della nuova generazione di Apple, lo sapevate che DXOMark ha promosso il display di iPhone 14 Pro Max definendolo come il miglior pannello implementato da Apple sui suoi smartphone?