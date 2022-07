iPhone 14 Pro, previsto un incremento delle prestazioni della CPU del 15%, GPU +30%

A poche ore dalla pubblicazione del rapporto secondo cui iPhone 14 Pro avrà 6GB di RAM LPDDR5, Jason Cross di Macworld ha pubblicato un interessante rapporto che mostra l’incremento delle prestazioni della nuova generazione di smartphone targati Apple, rispetto ad iPhone 13 Pro.

Posto che iPhone 14 Pro (come il Pro Max) dovrebbe essere basato sul chip A16, il chipset dovrebbe sfruttare il processo più avanzato di TSMC, noto come NP4 che “offre un aumento delle prestazioni dell’11%, un miglioramento dell’efficienza energetica del 22% e un miglioramento della densità del 6% rispetto al processo di produzione “N5” originale a 5 nm.”

Già questo dovrebbe bastare per ottenere qualche indicazione sull’incremento delle performance. A ciò si aggiunge, come dicevamo poco sopra, la memoria LPDDR5 (rispetto alle memorie LPDDR4) del modello precedente. Ebbene, secondo Cross, questa novità “dovrebbe migliorare la larghezza di banda della memoria e portare anche alcuni altri miglioramenti, combinati con velocità di picco di clock più elevate. Complessivamente, potrebbero portare Apple a un miglioramento delle prestazioni fino al 15%.”.

Nel rapporto però Cross discute anche del supporto ARMv9, che però dovrebbe fare poca differenza. A livello di GPU, è previsto un miglioramento delle performance tra il 25 ed il 30 percento, “più o meno in linea con gli ultimi processori della serie A. Questo si vedrà in particolare nei benchmark e nei test che sono attualmente limitati dalla larghezza di banda della memoria.”

Tutta questa potenza sarà necessaria soprattutto in durante il gaming ma anche per l’elaborazione dei video: su iPhone 14 Pro sarà presente una fotocamera da 48 megapixel con supporto ai video in 8K.

Per quanto riguarda la bandwidth, invece, Cross afferma che “il passaggio da LPDDR4x a LPDDR5 migliorerà la larghezza di banda della memoria fino al 50% e dovrebbe avere un impatto positivo anche sull’efficienza energetica. Questo di per sé non rende più veloce nessuna attività, ma offre solo più spazio per operazioni a larghezza di banda elevata come la grafica 3D e l’elaborazione di immagini/video.”.