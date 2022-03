iPhone 14 Pro ed il prezzo da pagare per la fotocamera più potente: modulo più sporgente

Mentre si continua a parlare dei possibili prezzi più alti di iPhone 14, il noto analista Ming-Chi Kuo ha fatto il punto sulle specifiche tecniche della gamma di smartphone 2022 targata Apple, con un focus sul comparto fotografico di iPhone 14 Pro.

Secondo quanto affermato, infatti, i modelli top della lineup (iPhone 14 Pro e Pro Max) dovrebbero sfoggiare un modulo più sporgente sulla scocca posteriore. Tale motivazione è di natura tecnica, visto che le due varianti dovrebbero essere dotate di fotocamere wide da 48 megapixel.

L’indicazione è arrivata in risposta ad alcuni utenti che chiedevano informazioni sulle presunte immagini di iPhone 14 Pro trapelate qualche giorno fa. A riguardo Kuo ha affermato che la sporgenza posteriore aumenterà del 5% sia in larghezza che altezza: si passerà dai 35,01x36,24mm (larghezza ed altezza) di iPhone 13 a 36,73x38,21mm di iPhone 14, mentre in termini di profondità si passerà a 4,17mm, rispetto ai 3,60mm di iPhone 13 Pro.

Kuo afferma che il motivo principale è legato all’aggiornamento della fotocamera posteriore a 48 megapixel, con la lunghezza ella diagonale del sensore d’immagine CIS che aumenterà dal 25 al 35% col nuovo sensore da 48 megapixel. Prevista anche l’adozione di uno stack di obiettivi 7P più grandi, che permetteranno ai sensori di ridurre le aberrazioni cromatiche e quindi raccogliere più luce.