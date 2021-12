iPhone 14 Pro e Pro Max: Apple non ha ancora scelto lo schermo, secondo un report

Non sappiamo quasi nulla su iPhone 14: sono ancora poche le notizie sul device emerse in rete, molte delle quali sono poco credibili o piuttosto bizzarre, come quelle secondo cui iPhone 14 sarà completamente in vetro oppure iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il connettore USB-C. Oggi, invece, è emerso online un dettaglio piuttosto convincente.

Un report di The Elec, portale molto noto per le sue previsioni affidabili, ha riportato che iPhone 14 Max avrà un display LTPS a 60 Hz o uno schermo LTPO a 120 Hz. Secondo le fonti di The Elec, che lavorano direttamente sulla catena produttiva del device, Apple non avrebbe ancora deciso quale delle due soluzioni adottare per il prossimo smartphone.

A seconda del tipo di schermo scelto, tuttavia, potrebbe cambiare anche il fornitore dei display di iPhone 14 Pro e Pro Max: per esempio, se la casa di Cupertino dovesse optare per lo schermo LTPO a 120 Hz dovrebbe per forza di cose affidarsi a Samsung, che detiene un quasi-monopolio nel settore. Questa soluzione non pare poi così improbabile, anche perché l'azienda coreana produce già gli schermi degli iPhone 13 Pro e Pro Max.

Al contrario, se Apple decidesse di utilizzare un pannello LTPS a 60 Hz potrebbe affidarsi a LG o BOE, diversificando ulteriormente le fonti da cui provengono le componenti usate per l'assemblaggio degli iPhone: la diversificazione, in particolare, è uno degli obiettivi a cui Cupertino ambisce ultimamente, specie per via dell'inaffidabilità delle catene produttive globali delle componenti elettroniche causata dalla crisi dei semiconduttori.

Le possibilità che Apple possa scegliere un display a 120 Hz e affidarsi comunque a LG o BOE sono molto basse, invece: LG è in ritardo con la produzione dei suoi schermi OLED con tecnologia LTPO, che saranno disponibili solo dal 2022 inoltrato, mentre BOE ha già annunciato che riuscirà a produrre dei display simili solo a partire dal 2023.

Infine, il report di The Elec conferma le dimensioni degli schermi della linea 14 di iPhone: in particolare, iPhone 14 avrà uno schermo da 6.1" con refresh rate fissato a 60 Hz; lo stesso vale per iPhone 14 Max, che tuttavia avrà uno schermo da 6.7". Invece, iPhone 14 Pro e Pro Max avranno schermi rispettivamente da 6.1" e da 6.7": secondo alcuni insider, questi ultimi saranno anche dotati di punch-hole, mentre la versione "standard" di iPhone 14 avrà ancora il tradizionale notch.