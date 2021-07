iPhone 14 Pro e Pro Max, Apple passa alla scocca in lega di titanio?

A poche settimane dalla pubblicazione degli ultimi rumor sulla lente periscopica di iPhone 14 e mentre manca sempre meno ad iPhone 13, emergono in rete alcuni nuovi rumor sull'iPhone 14 Pro e Pro Max in arrivo l'anno prossimo.

In una nota inviata agli investitori, JP Morgan afferma che Apple con iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max utilizzerà una scocca in lega di titanio, che rappresenterà una delle più grandi novità degli smartphone. Il partner produttivo sarà Foxconn, ma nella ricerca non viene chiarito quali altri materiali verranno utilizzati per i restanti due modelli della famiglia iPhone 14.

L'utilizzo di una lega di titanio porterà dei notevoli miglioramenti ad iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Innanzitutto, grazie alla maggiore durezza renderà le scocche più resistenti ai graffi, ma il titanio è anche forte come l'acciaio e più leggero, oltre che più resistente alla corrosione.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che i due smartphone potrebbero essere molto inclini a trattenere le impronte digitali, oltre che meno attraente agli occhi degli utenti. Non è escluso che Apple si affidi ad un mix di vari materiali per ovviare a questo problema.

Secondo altri rumor emersi in precedenza, tutti gli iPhone 14 potrebbero sfoggiare display ProMotion a 120Hz.