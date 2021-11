iPhone 14 Pro e Pro Max avranno finalmente il connettore USB-C, secondo un report

I rumor su iPhone 14 sono stati numerosi negli ultimi giorni, soprattutto per via dei brevetti portati a galla dai database dello USPTO. Tra questi ultimi, per esempio, ve ne era uno che lasciava intendere che iPhone 14 sarà completamente in vetro, mentre un altro, più realistico, parlava di un Touch ID sotto lo schermo di iPhone 14.

Accanto ai brevetti, però, il portale iDrop News ha raccolto varie indiscrezioni da una serie di fonti affidabili, che danno diverse informazioni sulla prossima generazione di iPhone: in particolare, gli iPhone 14 saranno in totale quattro, ovvero:

iPhone 14, con un display da 6.1"

iPhone 14 Pro, con un display da 6.1"

iPhone 14 Max, con un display da 6.7"

iPhone 14 Pro Max, con un display da 6.7"

In altre parole, sembra essere confermato che Apple non realizzerà iPhone 14 Mini, che sarà invece sostituito da iPhone 14 Max, come già lasciavano intendere alcuni leak delle scorse settimane.



Secondo quanto riportato da iDrop News, inoltre, iPhone 14 Pro e Pro Max avranno una porta USB-C, che sostituirà il connettore Lightning tradizionalmente montato sugli iPhone. La decisione sarebbe stata presa per due ragioni: accanto alle richieste dell'Unione Europea sul connettore unico, Apple avrebbe deciso di implementare la porta USB-C per rendere più rapido il trasferimento dei file ProRes, che occupano una ingente quantità di memoria sullo smartphone.

Al momento, infatti, la velocità di trasferimento di un connettore Lightning è pari a quella di una porta USB 2.0: per esempio, un video 4K da 720 GB richiede quasi quattro ore per essere trasferito da un iPhone 13 a un PC tramite connettore Lightning, mentre con un USB-C il trasferimento durerebbe solo pochi minuti.

È poi notizia di qualche giorno fa che anche l'amministrazione Biden intende implementare il connettore unico sulla falsariga di quanto già fatto dall'Unione Europea: Apple si troverebbe dunque costretta a pagare multe piuttosto salate sia negli Stati Uniti che in Europa qualora non aderisse al nuovo standard di trasferimento.