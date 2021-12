iPhone 14 Pro e Pro Max: un insider svela tutti i dettagli della fotocamera

Mancano ancora diversi mesi all'annuncio di iPhone 14, ma i leak sullo smartphone di Cupertino continuano a susseguirsi numerosi. Per esempio, pochi giorni fa una nota di ricerca dell'analista Jeff Pu stabiliva design e specifiche della fotocamera di iPhone 14: a confermare il contenuto della nota di Pu è oggi il noto insider Ming-Chi Kuo.

In una ricerca pubblicata da IT International Securities e reperita da MacRumors, infatti, Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple ha dei piani precisi per migliorare le fotocamere dei suoi iPhone nei prossimi anni: la nota, rivolta ad un gruppo di investitori, spiega anche che ciò potrebbe aumentare la fetta di mercato delle lenti per smartphone di Largan Precision, il produttore taiwanese a cui Apple dovrebbe affidarsi per la produzione delle sue fotocamere.

Secondo Kuo iPhone 14 Pro e Pro Max avranno una fotocamera da 48 MP, la quale dovrebbe permettere di girare video in 8K: un deciso salto in avanti, se consideriamo che attualmente iPhone 13 Pro e Pro Max registrano al massimo in 4K. Questi video in 8K dovrebbero essere perfetti per essere visti utilizzando Apple AR, che dovrebbe uscire nel 2022: sempre Ming-Chi Kuo, in un suo precedente report, aveva detto che Apple AR avrà proprio una risoluzione 8K per occhio.

Kuo ha anche stabilito che le fotocamere di iPhone 14 Pro e Pro Max supporteranno l'output di foto a 48 MP e 12 MP, utilizzando un processo noto come pixel binning, già utilizzato su alcuni smartphone Android come il Samsung Galaxy S21 Ultra: benché l'uso della modalità a 48 MP dovrebbe essere preponderante in quasi ogni occasione, quella a 12 MP dovrebbe garantire migliori foto in condizioni di scarsa luminosità.

Stando alle dichiarazioni di Ming-Chi Kuo, iPhone 14 avrà il classico setup tripartito per la fotocamera, dotato di una lente principale, un grandangolo e un teleobiettivo: la lente periscopica, invece, arriverà secondo l'analista solo su iPhone 15.