iPhone 14 Pro e Pro Max, migliorano le scorte: disponibili in 1-3 giorni anche in Italia

A inizio gennaio, la produzione di iPhone 14 e 14 Pro è ripartita, facendo ben sperare circa un miglioramento della disponibilità degli smartphone "in pronta consegna" sia negli Apple Store che online. In effetti, nelle scorse ore, le scorte di iPhone 14 sono migliorate, riducendo i tempi di attesa per le consegne degli acquisti.

A riportare la notizia è Macrumors, che spiega che negli Stati Uniti tutte le configurazioni di iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili per l'acquisto immediato in Apple Store o per la consegna in 24 ore con l'acquisto online. Fino ad un paio di settimane fa, invece, la casa di Cupertino avvisava che ci sarebbero volute circa tre o quattro settimane per ricevere uno dei due iPhone "Pro". Al contrario, la disponibilità di iPhone 14 e 14 Plus è sempre rimasta buona, anche nel periodo natalizio.

Il dato americano è indicativo di una ripresa a livello globale: anche in Italia, per esempio, iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili con consegna in 1-3 giorni lavorativi con l'acquisto online. Sfortunatamente, la situazione in termini di disponibilità in negozio non è ancora delle migliori, perché non tutte le varianti dei due smartphone sono disponibili in tutti gli Apple Store del Paese.

A creare problemi alle scorte di iPhone 14 Pro e Pro Max, nell'ultimo mese, è stata la complessa situazione delle fabbriche cinesi dei fornitori di Apple, Foxconn in primis. L'azienda ha infatti subito prima la chiusura imposta da Pechino di gran parte delle sue linee produttive a causa di un'ondata di contagi da Covid-19, e poi delle proteste dei lavoratori rimasti chiusi negli stabilimenti per garantire la produzione, benché a minimi regimi.

Fortunatamente, il miglioramento delle condizioni sanitarie cinesi dalla fine di dicembre in poi sembra aver portato ad una rapida ripresa della produzione e ad una riduzione dei tempi di evasione degli ordini. Resta da capire però se la situazione rimarrà invariata fino alla fine dell'inverno o se, invece, Pechino opterà per altre chiusure forzate in caso di una nuova ondata di infezioni da Coronavirus.