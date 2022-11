Avere un iPhone 14 Pro e Pro Max per Natale non sarà facile: l'avvertimento di Apple

Sarà un Natale 2022 con meno iPhone 14 Pro e Pro Max sugli scaffali dei negozi. In una nota ufficiale, il colosso di Cupertino ha fatto il punto sui problemi di produzione dopo che alcuni impianti di Foxconn in Cina sono entrati in lockdown a causa dei nuovi casi di Coronavirus.

Il colosso di Cupertino ha messo in preventivo un minor numero di spedizioni per i due modelli Pro dei propri smartphone 2022, alla luce delle restrizioni imposte dal Governo Cinese per contenere i nuovi focolai di Covid19.

“Le restrizioni dovute al COVID-19 hanno temporaneamente influito sulla struttura di assemblaggio principale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max situata a Zhengzhou, in Cina. L’impianto è attualmente operativo a capacità notevolmente ridotta. Come abbiamo fatto durante la pandemia di COVID-19, diamo la priorità alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nella nostra catena di approvvigionamento” afferma Apple nella nota dove sottolinea che la domanda per i modelli Pro di iPhone 14 continua ad essere elevata. Tuttavia, a causa di tali problemi di assemblaggio “ora ci aspettiamo spedizioni di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max inferiori rispetto a quanto previsto in precedenza e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti”.

Apple sottolinea di essere al lavoro a stretto contatto con Foxconn per ripristinare la situazione e tornare ai livelli di produzione pre-lockdown, garantendo però la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Qualche giorno fa era emersa la notizia secondo cui Apple avrebbe spostato la produzione da iPhone 14 Plus a 14 Pro e Pro Max, dopo lo scarso riscontro ottenuto dal modello base. Resta da capire se questa scelta contribuirà a migliorare la disponibilità delle versioni Pro dei dispositivi.

Insomma, se avete intenzione di regalare (o regalarvi) un iPhone 14 Pro o Pro Max per Natale, il consiglio è di effettuare l’ordine con largo anticipo per evitare brutte sorprese sotto l’albero.