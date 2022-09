iPhone 14 Pro e Pro Max prendono in prestito una funzionalità da Mac, a sorpresa

Mentre si continua a parlare e discutere dei pesanti rincari imposti da Apple alla gamma iPhone 14, sul web emergono altre voci sulle funzioni che sono state incluse nella scheda tecnica di iPhone 14 Pro e che non sono state annunciate in via ufficiale dalla Mela sul palco virtuale dell’Apple Park.

A quanto pare, il colosso di Cupertino ha implementato un suono d’accensione e spegnimento sugli iPhone 14 Pro, in maniera simile a quanto avviene sui Mac che come noto riproducono un suono d’avvio. Questa funzione di accessibilità aiuterà gli utenti a sapere quando l’iPhone si sta riavviando e rappresenta una novità importante dal momento che gli iPhone attualmente disponibili sul mercato non emettono alcun segnale acustico.

Gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare questo alert audio direttamente nelle Impostazioni, nel tab “Accessibilità” dov’è stata aggiunta l’opzione “Riproduci suono all’accensione ed allo spegnimento di iPhone”. Alcuni giornalisti hanno spiegato che questa funzione aiuterà molte persone non vedenti o ipovedenti.

Non è chiaro il motivo per cui questa feature non sia in arrivo sugli iPhone meno recenti, ma secondo 9to5Mac le ragioni potrebbero essere legate ad una parte della botroom di A16 Bionic, che come noto non arriverà nemmeno sui nuovi iPhone 14 e 14 Plus.