iPhone 14 Pro e problemi con la fotocamera, Halide smentisce Apple: 'il modulo è rotto'

E’ notizia di questa mattina che Apple ha riconosciuto i problemi con la fotocamera di iPhone 14 Pro ed ha annunciato l’arrivo di un fix software per la settimana prossima, che dovrebbe risolvere quello che è descritto come un bug dell’OS che causa le vibrazioni del modulo fotografico posteriore con le app di terze parti.

Tuttavia, lo sviluppatore della pluripremiata app “Halide Mark II Fotocamera Pro” per iOS, tramite Twitter ha smentito quanto affermato dalla Mela e senza mezzi termini si è detto certo del fatto che l’aggiornamento software in arrivo non andrà a risolvere il problema in questione.

Halide, infatti, ha anche taggato lo youtuber Luke Miani nel suo tweet ed ha affermato che con ogni probabilità si tratta di una problematica di natura hardware che non può essere risolta con un nuovo software, in quanto “il modulo fotografico è rotto e necessita della sostituzione”. Proprio quest’ultimo aspetto era stato oggetto di discussioni, ed a quanto pare Apple avrebbe invitato il suo customer care a non richiedere la sostituzione degli iPhone.

Halide afferma anche che il problema non si presenta con l’app Fotocamera di iPhone in quanto non abilita la stessa modalità di acquisizione video e non attiva subito la stabilizzazione dell’immagine.

Chiaramente, allo stato attuale è impossibile capire dove sia la verità, e probabilmente ne sapremo di più solo dopo l’arrivo dell’aggiornamento.