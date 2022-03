iPhone 14 Pro pronto a salutare il notch: addio definitivo con iPhone 15

Notch o non notch? E’ questa la domanda che ha diviso gli utenti Apple negli ultimi anni, da quando il colosso di Cupertino ha deciso di introdurre la “tacca” su iPhone X. Secondo quanto affermato dall’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants, però, già da quest’anno la situazione potrebbe cambiare.

L’analista infatti ha confermato le precedenti indiscrezioni secondo cui il nuovo iPhone 14 Pro, che Apple dovrebbe lanciare in autunno, dovrebbe ospitare i sensori del Face ID in un “nuovo notch”. Nello specifico, iPhone 14 Pro e Pro Max a quanto pare sfoggeranno un notch “a pillola”, mentre l’iPhone 14 continuerà ad avere il notch classico ma più stretto, in maniera simile a quanto visto con iPhone 13. Proprio qualche giorno fa sul web era emersa un’indiscrezione secondo cui ilpunch hole di iPhone 14 sarà più grande del previsto proprio perchè Apple non vuole rinunciare al FaceID.

L’addio definitivo al notch per come lo conosciamo oggi invece dovrebbe avvenire nel 2023, con gli iPhone 15: tutti i modelli avranno il FaceID nel “foro + pillola” che renderà immediatamente riconoscibili gli smartphone della Mela e permetterà al produttore di risparmiare alcuni pixel in termini di display.

A lungo termine, riferisce Ross Young, Apple ha intenzione di interare tutte le componenti del FaceID direttamente nello schermo: di questo aspetto si è ampiamente discusso nel corso delle scorse settimane, ma a quanto pare le soluzioni attualmente disponibili non avrebbero convinto la Mela. Un’integrazione direttamente nello schermo richiederebbe una riprogettazione completa del FaceID, che deve garantire lo stesso livello di precisione. Apple a riguardo starebbe lavorando su varie soluzioni, ma è improbabile che debuttino già nel 2023.

Nel frattempo, vi ricordiamo l’appuntamento di stasera alle 19 con il primo keynote Apple del 2022.