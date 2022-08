iPhone 14 Pro, anche il punch-hole non ha segreti: prime foto in circolazione sul web

L'annuncio del keynote Apple di settembre è arrivato solo un paio di giorni fa, ma sembra già aver scatenato una valanga di leak sui nuovi iPhone 14. Oggi, per esempio, vediamo la prima immagine "dal vivo" del punch-hole di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Ormai la presenza del doppio punch-hole sugli iPhone 14 Pro non è più un segreto, anzi: la novità sembra ormai quasi certa, ed è stata riportata da numerosissimi leaker, compresi i più affidabili sulla piazza. Oggi, però, vediamo per la prima quella che sembra essere un'immagine dal vivo del doppio punch-hole, che è stata postata dall'utente Twitter DuanRui e che potete vedere anche in calce a questa notizia.

Poche ore prima, sempre nel corso della notte, il noto leaker Ice Universe ha mostrato un dummy di iPhone 14 Pro, fotografandone in particolare il notch. Come possiamo vedere da entrambe le immagini, il nuovo punch-hole progettato da Cupertino presenta due fori, di cui uno circolare (a destra) e uno ellittico (a sinistra). Pare che la soluzione con il punch-hole "doppio" dipenda dalla necessità di tenere "in superficie" l'hardware del Face ID, che non può (per ora) essere integrato sotto la scocca dello smartphone.

Infine, l'insider ShrimpApplePro ha condiviso, sempre su Twitter, parte di uno screenshot della homepage di iPhone 14 Pro Max, mettendolo a confronto con quello di iPhone 13 Pro Max. Lo screenshot mostra la status bar di iPhone 14 Pro Max, che dovrebbe ricevere un lieve redesign e "allargarsi", risultando più leggibile, grazie allo spazio guadagnato tramite il punch-hole. Sfortunatamente, il tweet di ShrimpApplePro è stato rimosso, ma trovate comunque l'immagine della status bar in calce a questa notizia.