iPhone 14 Pro, il punch-hole sarà personalizzabile? Spunta uno strano video

Il doppio punch-hole di iPhone 14 Pro è il tema caldo del momento, stando alle indiscrezioni che circolano in rete. Negli scorsi giorni, per esempio, abbiamo scoperto che quello di iPhone 14 Pro sarà in realtà un solo, grande punch-hole "a pillola", poiché Apple disattiverà i pixel che separano i due fori nel display dello smartphone.

A completare l'indiscrezione di un paio di giorni fa è stato un altro leaker, che ha spiegato che il punch-hole di iPhone 14 Pro avrà dei pixel luminosi per indicare quando l'utente sta utilizzando la fotocamera e il microfono dello smartphone. Oggi, invece, un video sembra mostrare che i pixel del punch-hole potranno essere accesi o spenti a seconda delle preferenze dell'utente.

Il breve video è stato condiviso su Twitter dall'utente Tommy Boi, e può essere visto in calce a questa notizia. Vista la scarsa qualità del video e delle animazioni mostrate al suo interno, vi invitiamo a prendere il rumor con le pinze.

Ad ogni modo, nel breve filmato potete vedere che il doppio punch-hole di iPhone 14 potrà essere in qualche modo "personalizzato" dall'utente, il quale potrà scegliere di spegnere i pixel di "unione" tra i due fori del display, in modo da ottenere un unico maxi-punch-hole a forma di pillola, oppure di lasciarli attivi, guadagnando dello spazio a schermo a patto di mostrare separatamente i due fori. Non è chiaro se ci saranno cambiamenti, in termini funzionali, tra un'opzione e l'altra.

A rendere poco credibile il video sono due fattori principali: il primo è quello funzionale, perché nei pixel "neri" del punch-hole si troveranno gli indicatori relativi alla privacy di iOS, cioè quelli volti a indicare all'utente quando microfono e fotocamera sono in uso. Se i pixel dedicati a tale scopo fossero lasciati accesi, gli indicatori dovrebbero essere riposizionati sul display.

In secondo luogo, c'è anche una questione di design e marketing. Come per il notch per gli smartphone di Cupertino da iPhone X in poi, è possibile che anche il punch-hole diventi un tratto distintivo di iPhone 14 Pro e Pro Max. Permettendo agli utenti di passare dal singolo foro ai due fori più piccoli, almeno in termini di visualizzazione, Apple rischierebbe una perdita dell'identità di design di iPhone 14, che potrebbe ripercuotersi sulla campagna marketing e sulle vendite del device.