iPhone 14 Pro, la resistenza confrontata con iPhone 13: i risultati sono sorprendenti

Dopo aver pubblicato il test di resistenza di Apple Watch Ultra, il canale YouTube TechRax ha messo alla prova anche la durezza del nuovo iPhone 14 Pro, mettendolo a confronto con l’iPhone 13 dello scorso anno. I risultati, lo diciamo già da ora, sono sorprendenti.

Come avvenuto anche in passato, TechRax mira a mostrare quanto sono resistenti i nuovi dispositivi Apple e se sono in grado di resistere a cadute importanti. Ad esempio, i due smartphone sono stati lasciati cadere da una scala a chiocciola con ringhiere in metallo. Il vetro posteriore dell’iPhone 13 si rompe completamente, mentre iPhone 14 Pro è in grado di sopravvivere alla caduta e resta illeso.

Nella seconda caduta, invece, iPhone 13 fa registrare il danno maggiore, con la scocca posteriore che si rompe completamente. Anche in questo caso, iPhone 14 Pro non registra gravi danni e dimostra ancora una volta la sua resistenza.

Secondo molti, una resistenza di questo tipo dimostra ancora una volta come Apple abbia migliorato in maniera importante la qualità costruttiva della nuova serie iPhone 14 rispetto ai modelli dello scorso anno.

Qualche giorno fa, era arrivato anche il rapporto che aveva promosso il display di iPhone 14 Pro max, pubblicato da DXOMark, che l'ha messo in cima alla classifica generale.